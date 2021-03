Tía de niño baleado en Maipú: "Por favor que se haga justicia, así haya sido carabinero o delincuente"

24Horas.cl Tvn

02.03.2021

Durante la jornada de este domingo se dio a conocer la muerte de dos niños baleados en medio diferentes hechos violentos ocurridos en la Capital. Uno de ellos corresponde a un pequeño de tan solo 6 años llamado Itan, quien falleció en Maipú cuando una banda de 6 sujetos sostuvo una balacera con Carabineros.

Según indicó la tía del menor, Leslie, el trágico día recibió un llamado telefónico por parte de la madre de Itan, quien le relató lo sucedido.

"Cuando suena mi teléfono, mi hermana me llamó con una voz desgarradora: 'me mataron al Itan, me mataron al Itan'. Y lo único que ella me decía es que en Segunda Transversal con Vespucio estaban los niños, pero yo no entendía nada", indicó al matinal del Buenos Días a Todos.

De acuerdo al relato de Leslie, al interior del vehículo se encontraban cinco personas en total: "iban mis cuatro sobrinos y mi hermana, mi sobrino mayor de 18 años llamado Aidan, Morgan de 12, Amy de 11 y mi Itan de 6".

Continuó diciendo que la madre del pequeño se encontraba en Segunda Transversal con Américo Vespucio cuando fue interceptada por un vehículo. En ese momento la mujer intentó esquivar el auto, pero los sujetos comenzaron a disparar.

"Mi sobrino se para al interior de la camioneta, él le habla a su hermano mayor y su última palabra fue 'Aidan'. Cuando él cae y se desploma, mi sobrino presionó el freno de mano", relató.

Cabe señalar que luego de lo sucedido, los delincuentes que estaban siendo perseguidos se dieron a la fuga. En cuanto al pequeño Itan, este murió de manera instantánea, siendo trasladado de igual manera a un recinto hospitalario, donde se constató su fallecimiento.

Finalmente, Leslie hizo un llamado para que los culpables se entreguen a las autoridades, ya que tanto ella como su hermana piden justicia por el homicidio de Itan.

"Que no tengan una puerta giratoria, porque eso es lo que hay aquí en Chile. Yo no sé si serán delincuentes, si serán traficantes, o si habrán sido carabineros. Quien haya sido, que por favor se haga justicia, así haya sido carabinero o delincuente", sentenció.