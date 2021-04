"El aumento de camas crítica está, pero con personal cansado y que no tienen la experticia", dijo Gloria Flores, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Salud Privada.

Trabajadores de salud privada exigen cuarentenas efectivas y "no el juego de dejar pasar y levantar barreras"

24horas tvn

05.04.2021

Preocupación existe entre los trabajadores de la salud privada el aumento de los contagios y la ineficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, provocando saturación de camas críticas y agotamiento del personal.

En ese sentido, Gloria Flores, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada de Chile (Fenassap), explicó en conversación con 24 AM, que el escenario entre los trabajadores es "de mucha incertidumbre, de un gran agotamiento y cansancio, pero por sobre todo desesperanza al ver que las cosas no funcionan".

Enfatizó en que a diario se cuestionan quién los protege a ellos, ya que no ha existido una político de protección hacia el trabajador de la salud, ni por parte del Gobierno ni de los empleadores.

"No hemos tenido apoyo de ninguna de las partes. Ni de los empleadores, que sólo nos exigen, ni del Gobierno. No hay leyes, no hay políticas públicas que nos estén protegiendo", señaló.

Respecto de las licencias médicas, Flores enfatizó que hoy "tenemos una gran cantidad de trabajadores que están con licencia por salud mental, secuelas del COVID y, por otro lado, tenemos muchos problemas con las licencias porque hay vacíos legales. Estamos viendo cómo estamos perdiendo, porque las mutuales no se hacen cargo", agregó.

Asimismo, aseguró que la reconversión de camas no es suficiente si no se tiene a un personal capacitado para ello. "Ese aumento de camas crítica está, pero con personal cansado y que no tienen la experticia", señaló.

"Sólo se piden camas, pero un personal capacitado que sea capaz de garantizar cuidados de salud que nuestros pacientes necesitan, no se está dan", sostuvo.

De igual manera, destacó que "esta fue la única federación que pidió la postergación de las elecciones y una cuarentena efectiva y no este juego de que se dejan pasar y levantan la barreras. Cuarentenas efectivas, rigurosas, que sean de verdad trabajadores esenciales".

Por último, enfatizó en que el mensaje de los riesgos "no se ha comunicado bien, porque aquí hay intereses de exitistas, de un Gobierno que lo ha hecho pésimo, que ha hecho creer que porque estamos vacunados (...) La gente cree por los permisos de vacaciones, por los malls, los gimnasios abiertos. Sabemos que esa gente lo necesita, pero ahí debería haber estado el Gobierno para que esa gente no tuviese que salir a la calle".