"No es momento para el turismo": confirman 109 casos en Chile con variantes brasileña y británica

Sebastián Mora

25.03.2021

Tras decretar cuarentena para toda la región Metropolitana , el Ministerio de Salud (Minsal) informó que en Chile hay 109 casos confirmados con las variantes brasileñas y británicas del coronavirus COVID-19.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, tras los exámenes efectuados, en el país hay 64 personas positivas con la variante británica y 45 con la cepa brasilera.

Daza destacó que las autoridades "hemos hecho vigilancia de todos los viajeros, donde hay 800 PCR diarios".

"Toda persona que ingrese al país desde el 31 de marzo, deberán trasladarse a un hotel de tránsito por 5 días y hacerse un PCR en nuestro país. Los días restantes puede hacer la cuarentena en su hogar si es negativo o residencia sanitaria si es positivo"



Ministro @jaimebellolio pic.twitter.com/TjYwqnthiG — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 25, 2021

Asimismo, manifestó que "se incluyó el test de saliva para diversificar la toma de muestras en la población".

Por su parte, el vocero Jaime Bellolio, anunció más restricciones para las personas que lleguen desde el extranjero, detallando que todos quienes ingresen al país desde el 31 de marzo, ya sea chileno o extranjero, deberán trasladarse a un hotel de tránsito por 5 días y someterse un PCR.

Posterior a ello, deberán cumplir su cuarentena en su casa, si es que el resultado es negativo, pues de lo contrario serán trasladados a una residencia sanitaria.

A ello se suma las prohibiciones para quienes vuelvan desde Brasil cuyo plazo de confinamiento en un hotel de tránsito será de tres días.

Bellolio hizo un llamado a no viajar si es que no es necesario, remarcando que "no es momento para el turismo".

"Estamos en un momento complejo, ojalá podamos postergar estas decisiones", sentenció.

IMPORTANTE: Las autoridades informaron que serán los propios viajeros quienes deberán costear los gastos de estos hoteles sanitarios