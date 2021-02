"Lo agarré de los testículos": víctima de encerrona en Ruta 68 explica cómo se defendió de los antisociales

24Horas.cl Tvn

Una violenta encerrona se produjo la tarde de este lunes en la Ruta 68 con Américo Vespucio, en la comuna de Pudahuel, cuando dos amigas mayores de 60 años, fueron abordadas por seis sujetos armados, los que las amenazaron y forcejearon para que descendieran del vehículo.

El hecho ocurrió cuando las víctimas fueron interceptadas por dos vehículos de alta gama, de los cuales se bajaron seis sujetos premunidos de armas, los que tomaron el auto, las pertenencias de las mujeres y huyeron del lugar, así lo explicó el detective Vicente de la Oceja, de la Bicrim de Conchalí.

Durante el asalto, los sujetos incluso amenazaron a los conductores de otros autos que estaban alrededor.

Horas más tarde, el automóvil fue recuperado en la comuna de Recoleta, mientras que aún no hay detenidos por el hecho.

Las víctimas resultaron con lesiones leves, mientras que todo el delito fue grabado por personas que quedaron atrapadas en la ruta debido a la congestión que generó el atraco.

Las mujeres relataron parte de lo ocurrido. Una de ellas señaló: "mira este roto no nos da la pasada y era un BMW gris, y fue el mismo BMW el que nos fue guiando para pararse delante de nosotros y ahí se bajaron estos dos tipos con las tremendas pistolas, tremendas armas.

La otra víctima también explicó la experiencia: "me rompieron el vidrio, yo puse resistencia, peleé y me golpearon, me trataron de bajar del auto desde el pelo y no podían porque tenía el cinturón". Incluso dijo que alcanzó a defenderse: "otro tipo se metió al auto para sacarme el cinturón y yo lo agarré de los testículos y, Dios mío, se los apreté para matarlo porque me daba tanta rabia".