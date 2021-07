Viernes 9 de julio: Revisa las 5 noticias más importantes en 24horas.cl

24Horas.cl Tvn

09.07.2021

Buenas tardes, bienvenido(a) a la revisión de las cinco noticias más importantes de la jornada hasta el momento. Un resumen informativo con lo más destacado de 24horas.cl.

Nacional

La seremi de Salud, Paula Labra, entregó más detalles de los 10 casos confirmados de la variante Delta en el país, precisando que ninguna de ellas se encontraba vacunada.

"Ninguno contaba con sus vacunas, ni con primera o segunda dosis", precisó la autoridad, indicando que "toda estas personas ingresaron por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y todos contaban con su PCR negativo de entrada".

"El protocolo es testear al 100% de los viajeros que ingresan, independiente del resultado de la PCR de entrada. Cuatro de estos casos dieron positivo a este PCR tomado en el aeropuerto. Mientras esperaban el resultado, estaban en un hotel sanitario y a recibir el resultado fueron traslados hasta una residencia sanitaria", añadió.

Por otro lado, Labra informó que de los otros seis casos, uno de ellos se trata de una "niña menor de edad que llegó sola". En este caso, la niña fue enviada a su casa para hacer el aislamiento correspondiente. Por lo mismo, "la persona fue testada, el resultado dio positivo y hoy ha sido fiscalizado el aislamiento en su domicilio".

Por las otras cinco personas, Labra preciso que "corresponden a dos grupos familiares que provenían de México".

Por último, destacó que "los contactos estrechos ya fueron testados para hacer secuenciación genómica".

Nacional

El Gobierno presentó una denuncia por apropiación indebida contra el presidente del directorio de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, debido a que fue vacunado con una tercera dosis contra el COVID-19 pese a que ya tenía su esquema de inoculación completo.



La acción judicial fue firmada por las subsecretarias de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y de Salud Pública, Paula Daza, siendo ingresada ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.



El recurso apunta a la exigencia que Gil hizo el pasado 3 de julio en el vacunatorio de la clínica que preside. Pidió que le suministrarán una tercera dosis de Pfizer, "contraviniendo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria".

“La dosis supuestamente apropiada por el señor Gil se encontraba en poder de la Clínica Las Condes, únicamente debido a que le había sido entregada en administración por la autoridad sanitaria con la obligación de que dicho establecimiento de salud, la suministrara estrictamente en forma y condiciones que la autoridad señale”, indica la denuncia.



La subsecretaría de Prevención del Delito apunta a que lo realizado por Gil configura delito y que habría "realizado acciones directas destinadas a asegurar la impunidad de su actuar, presentando un certificado médico con fecha 5 de julio de 2021, dos días después de que ya había exigido la inoculación".



Regiones

Una avioneta proveniente desde Isla Mocha cayó en el aeródromo Lequicahue, en Tirúa, provincia de Arauco.

El accidente se produjo cerca del mediodía, cuando por razones que aún se desconocen, el piloto perdió el control de la nave cuando intentaba aterrizar.

El piloto resultó con lesiones, al igual que los otros tres pasajeros.

La Dirección de Aeronáutica Civil comunicó que expertos ya se encuentran en el lugar para poder investigar el hecho, averiguar si hubo alguna falla de la avioneta o si influyó la condición de la pista de aterrizaje o el clima.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, aclaró que la aeronave, que era monomotor sí contaba con las aprobaciones correspondientes para realizar viajes desde la Isla hacia el continente.

Internacional

Un intento de robo en una tienda de celulares terminó de la peor forma para un delincuente en la localidad brasileña de Angra Dos Reis, donde el sujeto terminó siendo abatido por la policía tras tomar de rehén a la vendedora del local.

Frente a esta situación, los vecinos que presenciaban la situación terminaron aplaudiendo, según Crónica.

Según la información recogida por el medio, el hecho ocurrió en el centro de la ciudad cuando tres sujetos intentaron robar la tienda de telefonía. Poco después llegó la policía al lugar.

En ese momento, dos de los delincuentes se entregaron, pero un tercero, de 20 años, tomó de rehén a una mujer y salió con ella a la calle, amenazando a la policía.

Por dos cuadras y con pistola en mano, el sujeto caminó con la víctima, siendo rodeado por militares y policías que llegaron al lugar.

Finalmente, un policía de civil, logró disparar al agresor y liberar a la mujer.

Según lo informado por la Policía Militar, el agente ,que pasaba por el lugar, aprovechó un momento de distracción del delincuente para realizar el disparo. El hombre fue llevado al Hospital de Japuiba, pero terminó falleciendo.

La mujer resultó ilesa.

Deportes

Sorpresa generó la portada de este viernes del medio deportivo uruguayo Ovación al manifestar el apoyo hacia Argentina para la gran final de la Copa América ante Brasil. "¡Messi, llevate la Copa!", sostuvieron.

"Aunque Argentina puede igualar a Uruguay en la cantidad de títulos, el mundo futbolero charrúa quiere ver a `La Pulga` campeón de América", sostiene la publicación que entrevistó a técnicos, jugadores y ex futbolistas.





"Yo sé que Argentina nos iguala, y obvio que no me gusta, pero si no es en este torneo puede ser en otro y por todo lo que ha hecho Messi me gustaría mucho que levantara la copa", manifestó el entrenador Diego López.

Programación final Copa América:

Sábado 10 de julio

20 horas

Transmite DirecTV Sports, TNT Sports y Canal 13. Para ver online DirecTV Go.

