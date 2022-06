Boric por reforma tributaria: "No es contra un gremio en particular, es a favor de Chile"

24Horas.cl Tvn

03.06.2022

El Presidente Gabriel Boric defendió la reforma tributaria que planea el Gobierno como método para retomar la productividad a nivel nacional, aseverando que dicha idea "no es contra un gremio en particular, es a favor de Chile".

De acuerdo a lo señalado por el Mandatario en el marco del cierre de la Semana de la Construcción, en el país "tenemos un problema grave hace mucho tiempo y es que estamos estancados, siendo uno de los principales topes para un crecimiento inclusivo".

Asimismo, el jefe de Estado remarcó en la necesidad de ejecutar la reforma tributaria en el país, subrayando que, "en Chile, el chancho está más pelado, tenemos que hacerlo de una manera distinta".

"La reforma tributaria planteada no es contra alguien, no es contra ustedes, no es contra los grandes empresarios, no es contra un gremio en particular, es a favor de Chile", expresó.

Igualmente, dijo que "no sirve el crecimiento si solamente lo hacen unos pocos. Un país que está fracturado socialmente tiene muchas dificultades para crecer".

Boric destacó sus intenciones de que "la productividad vuelva a crecer a un ritmo de 1,5% anual, en lugar del estancamiento de los últimos años".

"Si durante el Gobierno del presidente Lagos, con quien no pretendo compararme, se logró, por qué no podremos ahora si somos el mismo pueblo", manifestó.