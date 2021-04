Ministro de Hacienda defiende nuevo IFE: estas ayudas son "superiores a un tercer 10%"

Rodrigo Cerda criticó un posible nuevo retiro de los fondos previsionales, indicando que "no creemos que es lo adecuado, porque impactará en los próximos años".

20.04.2021

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, salió al paso de las críticas que ha recibido el anuncio del Presidente Sebastián Piñera por el refuerzo y mejora del Ingreso Familiar de Emergencia que se entregará en abril, mayo y junio.

El secretario de Estado aclaro en conversación con el Canal 24 Horas que como Gobierno "creemos que este tipo de políticas son superiores a un tercer retiro del 10%", porque, con la red de apoyo creada a raíz de la pandemia, "estamos llegando a 13 millones de personas, una cantidad muy masiva".

El senador destacó las palabras de Mario Desbordes, al adelantar un malestar social si es que no se aprueba o se recurre al TC para frenarlo.



De Urresti advierte "conmoción social" si el Gobierno lleva el tercer 10% al TC



Respecto al posible retiro, Cerda enfatizó que "hay una cantidad muy importante, sobre todo los más vulnerables, no tienen saldos en sus cuentas y como no tienen saldo, no les va a llegar dinero (...) Por ello, creemos que este tipo de política (IFE) es mucho más conveniente para los chilenos y porque efectivamente, el retiro debilita los fondos de pensiones".

Añadió que "no creemos que es lo adecuado, porque va a impactar en los próximos años".





Por otro lado, puntualizó que la preocupación del Gobierno es darle tranquilidad a las personas: "Las condiciones sanitarias han cambiado. En algún momento esperábamos que esto fuera más corto, pero lo que necesitamos darle ahora a las personas, es darle tranquilidad para que se puedan quedar en sus casas y eso nos permita controlar mejor la pandemia y retomar nuestra vida, lo más normal posible en unos meses más".

Nuevo IFE será "retroactivo": beneficiarios recibirán pago de abril junto al de mayo

Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales, comentó que tras los cambios anunciados por el Presidente Sebastián Piñera al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), las nuevas personas que adquieran el beneficio recibirán el pago de manera "retroactiva".

De acuerdo a lo explicado por la autoridad a 24 AM, con las modificaciones hechas por el Mandatario "cada familia, solo por estar en el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares podrá acceder al dinero".

Sostuvo que las novedades surgieron luego de que "habían familias que podrían estar en el tramo económico pero sus ingresos superaban al umbral que refiere la ley".

"Con esto, 9 de cada 10 hogares del país con acceso al Registro Social de Hogares podrán recibir el IFE", afirmó.

Respecto al pago de dinero, Villarreal complementó que quienes no recibirán el pago el 30 de abril, ya sea por desconocimiento o porque no cumplían los requisitos, podrán acceder a un nuevo proceso de postulación.

"Este nuevo grupo tendrá una ventana de 10 días para el dinero. Así, si son beneficiados, en mayo recibirán el pago correspondiente a este mes y de manera retroactiva al de abril", afirmó.

Villarreal añadió que en los próximos días se informará la fecha para postular tras la mayor cobertura anunciada por Piñera.

"Hacemos un avance importante en universalidad, nuestro esfuerzo es que las ayudas lleguen a las familias", sentenció.