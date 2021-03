Bellolio define como "muy probable" la extensión del Estado de Excepción Constitucional debido a la pandemia

"Es una decisión que vamos a tomar esta semana. El Estado de Excepción hoy sólo se justifica por la pandemia, por nada mas (...) Sin Estado de Excepción no se podría hacer cuarentena, el control de las regiones y lo tercero, es el toque de queda", expresó el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio en el programa Estado Nacional.

01.03.2021

Durante la noche de este domingo, en el estreno de una nueva temporada de Estado Nacional Prime, el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, quien se refirió a distintos tópicos que han marcado la contingencia nacional, como lo es el éxito de la vacunación contra el COVID en nuestro país además de la crisis que existe en La Araucanía.

Respecto al primer punto, Bellolio respondió algunas críticas afirmando que "siempre se pueden hacer mejor las cosas y en lugar de la política pequeña de sacar a algunos el mérito de las vacunas, lo que a nosotros nos interesa es compartir eso, porque es algo nacional".

Agregó además que a su juicio no existe "ninguna controversia respecto al calendario de vacunación. Siempre se ha mantenido el calendario, y en él he hemos fijado los grupos más críticos de nuestro país".

Además, al ser consultado por una posible extensión del Estado de Excepción Constitucional, el secretario de Estado aseguró que es muy probable que se renueve debido a que sin él, por ejemplo, no se podrían establecer cuarentenas en las comunas.

"Es una decisión que vamos a tomar esta semana. El Estado de Excepción hoy sólo se justifica por la pandemia, por nada mas (...) Sin Estado de Excepción no se podría hacer cuarentena, el control de las regiones y lo tercero, es el toque de queda", enfatizó.

Por lo mismo, aseguró que "es muy probable (que lo renovemos) porque la pandemia aún no ha pasado y necesitamos dar una señal de tranquilidad a la ciudadanía".

Violencia en La Araucanía

A continuación de este punto, Bellolio se refirió a la violencia de La Araucanía, señalando que la instancia en la que ocurrieron estos hechos fue para "generar este acuerdo nacional para combatir la violencia y estos actos de terrorismo, que es completamente distinto de la cuestión mapuche, que es de larga data".

En ese sentido señaló que este Gobierno recuperó lo que estaba haciendo la "Comisión Vargas", que viene desde el mandato de Michelle Bachelet, "en la que llegaron a varios acuerdos, y por su puesto estos e vio diezmado con el caso Catrillanca", indicó.

Dentro de este punto recalcó que "hay una materia que tiene que ver con las legítimas demandas de los pueblos originarios, particularmente del pueblo mapuche y otra cosa radicalmente opuesta es el terrorismo y los ataques que hemos visto en los últimos días".

Asimismo indicó que "hay quienes siempre pretenden mezclar estas cosas, y lo hacen intencionadamente, desde la extrema izquierda o de la extrema derecha, y eso me parece un insulto al pueblo mapuche".

Respecto a un eventual Estado de Sitio en la macrozona sur, la autoridad de Gobierno explicó que esta eventual medida, "es la última alternativa" según dijo el Presidente y que "si fuera, tiene que ir igual al Congreso. No puede existir un Estado de Sitio, sin que vaya al Congreso".

En esa misma línea explicó que dentro del Estado de Sitio "hay una expectativa en algunas personas donde creen que van a llegar comandos, pero eso no es así. Lo que ha ocurrido es que ha habido un mayor trabajo de coordinación entre las policías, entre los fiscales y las justicias. Es aquí donde todos los poderes del Estado tienen que contribuir en aplicar la ley".

De acuerdo a lo dicho por la autoridad, entre enero de 2020 y febrero de 2021 se han detenido en la zona a 267 personas, de las cuales el 80% fue en flagrancia. Asimismo se han presentado más de 340 querellas, algunas en las cuales tenían imputado conocido y otras desconocido. "Hay un trabajo que requiere más ayuda", sentenció.

Impasse en La Moneda con la Presidenta del Senado

El ministro vocero de Gobierno también se refirió al criticado impasse en La Moneda, cuando el Presidente Sebastián Piñera dejó el punto de prensa en compañía del resto de la delegación cuando la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, entregaba su punto de vista respecto al trabajo que se debe realizar en La Araucanía ante el aumento de casos de violencia en la macrozona sur.

En ese sentido Bellolio calificó este hecho como una "descordinación", explicando que "no fue ningún tipo de desaire", ya que "todas las otras personas hacen lo mismo, como que se van yendo porque cuando el Presidente se iba preguntó si alguien iba a hablar y nadie manifestó que quería hablar y cuando estaban ahí abajo, la senadora dijo que quería hablar. De hecho el ministro del Interior se quedó ahí en el costado, donde se ponen los periodistas y después la acompañó a la puerta. Después la llamó por teléfono ese mismo día para pedirle discuplas porque fue un malentendido".

Respecto a las críticas de Muñoz tildando de "machista" este hecho, el ministro señaló que "esto no tiene nada que ver con ser hombre o mujer, si no que cuando habla el Presidente después se van y eso es lo que se notó. Esto fue una descordinación de no saber si se notó que ella quería hablar, sino obviamente se habrían quedado otros, porque además ella quería hacer un punto disonante, lo cual es perfectamente legítimo, ya que cuando vienen las personas a La Moneda pueden hacer aquello".

Críticas a la oposición

Sobre este punto, Belollio criticó a la oposición debido a como han enfrentado el tema de la violencia en La Araucanía.

Según dijo, "hay grupos que han sido ambiguos frente a la violencia, o silentes frente a la violencia. De hecho ninguno de estos personajes de izquierda, del PC o del Frente Amplio y otros tantos que son tan buenos para moralizar a través de Twitter, ninguno se refirió al acto terrorista de sacar a una mujer en medio de la noche a punta de cañón para ver si tenía armas o dinero y después quemarle su casa. En cambio, todos tuitearon sobre este impasse en La Moneda.

"Lo que yo veo es que hay quienes hoy justifican y avalan la violencia, ya sea directamente o en su silencio y eso es algo que simplemente no es aceptable porque además que perjudican al pueblo mapuche", indicó.

Asimismo indicó que uno "no puede decir con certeza si son estos o aquellos grupos, lo que pasa es que funcionan con cierta impunidad porque hay algunos que le prestan ropa, porque mezclan esto, diciendo que el problema es la reinvidicación del pueblo mapuche".

"Obviamente que se presta ropa cuando ves que todos los viernes hay violencia en el centro de Santiago, y hay un proyecto de ley que presentan otros para decir que queden en la impunidad", indicó.

Elecciones de abril en dos días

Durante la conversación, el ministro vocero de Gobierno se refirió a la posibilidad de realizar las elecciones de abril en dos jornadas, señalando que "existe bastante acuerdo" para que esto ocurra.

En ese sentido inidicó que "el ministro Ossa ha estado conversado con los presidentes de los partidos para realizar las elecciones en dos días".

Esto debido a que "hay cuatro papeletas, dos de ellas que son bastante largas y eso puede significar una mayor demora en el proceso de votación".

Según explicó "queremos que salga igual de bien que como salió el Plebiscito, donde establecimos una franja horaria para adultos mayores y donde no aumentaron los contagios después. En este caso es un poco más complejo, porque como son esas cuatro, lo que se estima desde el Servel es que las personas se demoren varios minutos, y eso puedo generar aglomeraciones".