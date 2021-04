"Depositado": beneficiarios del Bono Clase Media informan primeros pagos

24Horas.cl Tvn

24.04.2021

Durante la noche de este viernes y madrugada del sábado, diversos usuarios dijeron haber comenzado a recibir las transferencias electrónicas correspondientes al Bono Clase Media.

Por medio de redes sociales, las personas dijeron que, al ingresar a su cuenta bancaria, notaron la presencia del dinero entregado por el Estado para enfrentar la pandemia.

Señalar que el pasado 17 de abril comenzó la postulación al beneficio, para el cual cada individuo solo debía ingresar su Clave Única o Clave Tributaria (PUEDES HACER CLICK AQUÍ SI AÚN NO POSTULAS).

¿Quiénes reciben el beneficio? Aquellos que tuvieron una baja de al menos el 20% de sus remuneraciones en el segundo semestre de 2020, en comparación al mismo período del 2019.

Asimismo, quienes tengan una remuneración mensual de entre 298.833 y 1.500.000 recibirán $500.000 como bonificación, monto que va disminuyendo en base al sueldo de la persona:

Me di cuenta en la mañana que tenía depositado el bono.

Como buena clase media que soy, pagué cuentas como si no hubiera mañana.

Igual me faltó plata.