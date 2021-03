Fiscal Guerra por Plaza Baquedano: “No hemos sido eficaces, hay un espacio ganado por violentos"

Agencia Aton

Tras la remoción de la estatua del general Manuel Baquedano, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, con jurisdicción en la emblemática plaza, reconoció que las estrategias no han sido del todo eficaces para terminar con la violencia en la llamada "zona cero" del estallido social.

En entrevista con radio Universo, Guerra indicó que la remoción de la estatua no se debe a una decisión política, sino que es producto de un actuar violento en el sector de Baquedano, y reconoció que “hay un espacio ganado por los elementos violentos. Decir lo contrario es ponerse una venda en los ojos”.

Consultado por qué no se termina con la violencia en Plaza Italia, el jefe máximo de la Fiscalía Metropolitana Oriente respondió que, para poder determinar responsabilidades, hay que separar el rol de las instituciones: la prevención es de responsabilidad del Ministerio del Interior, a través de la intendencia y para ellos cuenta con la ayuda de Carabineros en su rol preventivo.

“Quien puede responder porque los ciudadanos puedan transitar tranquilamente donde pueden haber ocurrido desmanes es, precisamente, el Ejecutivo a través de sus instituciones. Ministerio del Interior, que tiene precisamente una Subsecretaría de Prevención del Delito, que está destinada a tratar de evitar que ocurran hechos, y lo hace por el programa preventivo de Carabineros", puntualizó.

El persecutor reconoció que “respecto de los delitos, la responsabilidad de investigar es del Ministerio Público, auxiliados por las policías y en ese sentido no eludimos la responsabilidad y sin lugar a duda que los resultados no son los que nos gustaría".

"Nos gustaría tener una mayor cantidad de detenidos, más avance en las investigaciones que logren identificar grupos que llevan adelante estas manifestaciones. ¿Hemos tenido resultados? Sí, hemos tenido resultados parciales, pero no han sido de la entidad para contribuir de manera decisiva para que esto no vuelva a ocurrir", admitió.

Guerra también se preguntó si "¿hemos sido eficaces? La respuesta, esto hay que ser honestos, es que no ha habido eficacia suficiente para impedir que esto ocurra, sino no estaríamos hablando de este tema después de un año y medio de que empezaron los problemas en Plaza Baquedano".

"Es un efecto claro que hasta el día de hoy las distintas estrategias que se han desarrollado no han sido lo suficientemente eficaces, éxitos parciales tenemos, personas condenadas tenemos, pero eso no permite terminar con la violencia", agregó.

En esa línea indicó que “las distintas estrategias que han existido, no digo que no hayan existido, no digo que el Gobierno no haya trabajado, no han sido eficaces y ese el tema de fondo y eso es lo que el ciudadano espera".

"Y nosotros tampoco hemos sido eficaces como para poder lograr resultados de persecución como los que quisiéramos” sentenció guerra asegurando que “estamos en deuda con los vecinos, nosotros de Providencia”.