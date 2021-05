Jueves 27 de mayo: Revisa las 5 noticias más importantes en 24horas.cl

24Horas.cl Tvn

27.05.2021

Nacional

El ministro de Salud, Enrique Paris, remarcó que "no es culpa de las autoridades" o del Gobierno que se haya registrado un fuerte incremento de contagios COVID-19, los cuales llegaron a 8.117 en el balance de este jueves, defendiendo las libertades paulatinas entregadas desde el Ejecutivo tras las críticas al Pase de Movilidad.

Según dijo el secretario de Estado, "nosotros siempre vamos a asumir la responsabilidad que tenemos que asumir. (...) no es culpa de las autoridades que el virus circule, no es culpa de las autoridades que haya aparecido un nuevo virus en el mundo, o usted piensa que nosotros lanzamos el virus y que el Gobierno quiere que aumenten los casos. Eso no es así".

Este jueves el Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer las cifras diarias sobre la pandemia por COVID-19 en el país. A nivel nacional se reportaron 8.117 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 10 de abril cuando se reportaron 8.124.

Política

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un Proyecto de Resolución presentado por la Bancada del PPD, donde se emplaza al Presidente Sebastián Piñera a hacer uso de todas las facultades que le concede el Estado de Excepción Constitucional, para fijar y estabilizar precios de los productos de consumo básico para las familias.



Asimismo, se solicita que con carácter de urgencia instruya a los ministerios y organismos con competencia económica, para adoptar medidas inmediatas a fin de evitar el aumento de precios en los productos de consumo básico, como son alimentos, combustibles y materiales necesarios para construcción y reparación de las viviendas.



En el texto también se pide establecer una política que permita la estabilización de los precios de los productos señalados y garantizar el acceso de todas las personas al consumo de los artículos de primera necesidad; y adoptar las medidas necesarias a fin de asegurar el abastecimiento de la población y evitar el aprovechamiento y la especulación por medio de la colusión y el abultamiento artificial de los precios de los productos.





Nacional

El diputado Cristóbal Urruticoechea, presentó un proyecto de reforma constitucional con el objetivo de prohibir el uso de "alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje dentro de la enseñanza oficial reconocida por el Estado", haciendo alusión al llamado lenguaje inclusivo.

En el proyecto, el parlamentario argumenta con el caso de Francia, país que "prohibió oficialmente la utilización del denominado lenguaje inclusivo en sus establecimientos educacionales".

Asegura que esta iniciativa "tendrá un impacto positivo en la educación nacional y promoverá el uso correcto, oportuno y adecuado del lenguaje dentro de las aulas de clase, impidiendo que las ideologías contaminen mediante el lenguaje la educación de los niños y adolescentes".

Justamente esta jornada el parlamentario emitió un mensaje en twitter en en el que señala: "No podemos seguir permitiendo que se siga manipulando nuestro lenguaje desde los establecimientos educacionales. El lenguaje no puede estar sometido a la tiranía de una ideología política y miserable de un sector. Fin al TODES. Fin al TODXS".

Deportes

Pese a que recién este jueves terminará la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya se conocen los 16 clasificados a octavos de final del certamen continental.

Dentro de este grupo de equipos se encuentra Universidad Católica, elenco chileno que rompió una mala racha de diez años sin conseguir avanzar a esta fase.

La UC, al terminar segundo de su grupo, se enfrentará sí o sí a alguno de los elencos que terminaron en primer lugar y donde en su mayoría son brasileños y argentinos.

Hasta ahora, y solo faltando por definir si Flamengo o Vélez será puntero en el Grupo G, los posibles rivales de los cruzados serán los brasileños Palmeiras, Inter de Porto Alegre, Fluminense o Atlético Mineiro, los argentinos Racing o Argentinos Juniors o Barcelona de Ecuador.

Elecciones

