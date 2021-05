Pase de Movilidad: revisa lo que NO estará permitido con el documento

24horas tvn

Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera, anunció un Pase de Movilidad que permitirá a las personas que cuentan con sus dos dosis de la vacuna contra el coronavirus viajar entre regiones aunque la comuna en la que reside se encuentre en fase 2 de Transición.

La iniciativa suscitó una serie de críticas por parte del Colegio Médico y expertos, quienes indicaron que dar más libertades en este momento, donde la situación aún es crítica debido a la alta circulación del virus y la ocupación de camas críticas, es una señal "totalmente opuesta" a la que debería entregar el Gobierno.

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió la idea argumentando que se trata de una especie de "premio por el esfuerzo" que ha significado el contar con vacunas para la población, así como también para quienes respondieron el llamado y se inmunizaron.

Además, destacó que no es una libertad para todos y recordó que se mantienen todas las medidas sanitarias y aforos que rigen actualmente.

José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo, aclaró a 24 AM que "pretende una mayor movilidad, pero no actividad", afirmando que "esto no quiere decir que la pandemia quedó atrás, debemos seguir manteniendo las medidas del Plan Paso a Paso y las personales".

¿Qué NO estará permitido con el pase de movilidad en comunas con cuarentena?

Las clases presenciales de establecimientos de educación escolar y parvularia.

El traslado a residencia no habitual y a otras regiones.

La realización y participación de reuniones sociales en residencias particulares y en eventos y actividades con publico de todo tipo, a excepción de funerales, oficios y ceremonias religiosas.

La atención de público en restaurantes, cafés y análogos.

El funcionamiento de pubs, discotecas y lugares análogos.

El funcionamiento de gimnasios y establecimientos deportivos abiertos al público.

La salida de residentes de ELEAM y las visitas a estos centros.

El funcionamiento de Clubes de Adulto Mayores y Centros de día.

El toque de queda debe seguir respetándose, por lo que no se puede circular entre las 22:00 y 05:00 horas.

¿Qué NO estará permitido con el pase de movilidad en comunas en Transición?

No estará permitida una reunión social o cualquier evento o reunión durante los sábados, domingos y festivos.

o cualquier evento o reunión durante los sábados, domingos y festivos. Funcionamiento de pubs, discotecas y lugares análogos

Funcionamiento de Clubes de Adultos Mayores y Centros de día de Adultos Mayores

El consumo de alimentos en lugares cerrados de centros comerciales

La actividad deportiva en espacios cerrados

El toque de queda debe seguir respetándose, por lo que no se puede circular entre las 22:00 y 05:00 horas

La atención de público en restaurantes o cafés en espacios cerrados.

¿Qué permite?

- Desplazarse libremente en una comuna en Cuarentena o Transición (fines de semana y festivos), respetando todas las regulaciones y restricciones del Plan Paso a Paso.

- Realizar viajes interregionales entre comunas que estén al menos en Paso 2 (Transición), respetando las restricciones de actividades asociadas al lugar en que se encuentra.

¿Quiénes podrán sacarlo?

- Mayores de 18 años que tengan cumplidos 14 días desde la inoculación de la segunda dosis de las vacunas Pfizer – Biontech, Sinovac y AstraZeneca; y 14 días desde la inoculación de la única dosis de la vacuna CanSino. Los menores de 18 años podrán acceder a las libertades entregadas en el Pase de Movilidad siempre que estén acompañados por su madre, padre o tutor.

¿Cómo obtenerlo?