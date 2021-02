A favor y en contra: la postura de parlamentarios ante un posible tercer 10%

24Horas.cl Tvn

19.02.2021

El primero y el segundo retiro de un 10% de los fondos de pensiones, en agosto y diciembre del año pasado, generó debate a nivel político, en cuanto muchos se opusieron a la iniciativa, argumentado que significaría un problema a futuro para cada cotizante.

Por ello, y frente al proyecto anunciado que permitiría un tercer retiro de dineros, el ministro de Hacienda, Rodrigo Delgado, aseveró que va en contra del objetivo del Gobierno, que "pretende mejorar las jubilaciones de la gente".

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, entre los dos retiros ya hechos, 2.88.805 personas quedaron sin fondos en sus cuentas de ahorro, por lo que quedarán fuera en caso de que se iniciara un nuevo proceso. Aún así, políticos siguen impulsando la medida.

Parlamentarios a favor

Pamela Jiles, del Partido Humanista, se mostró a favor del proyecto, al igual que las dos veces pasadas. De hecho, en su momento pidió no tener receso administrativo -del cual los congresistas vuelven en marzo- para apresurar la discusión de la ley.

Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional (RN), declaró que podría apoyar el proyecto cuando retome sus tareas el próximo mes.

Además, recalcó en que, mientras la economía no se reactive, es una opción que tendrá que discutirse.

"Me parece bien que parlamentarios de distintas corrientes políticas estén presentando proyectos en relación a un eventual tercer retiro, sobre todo, si esta vez incluye a aquellos que por recibir una renta vitalicia no pudieron recibir dicho beneficio en las dos instancias anteriores", agregó Durán.

Por otra parte, Alejandra Sepúlveda, diputada del Frente Regionalista Verde Social, catalogó la medida como una "idea correcta" , y emplazó al Gobierno argumentando que "nunca ha entendido que para nosotros lo más importante es que a través de muchas fuentes se pudiesen colocar recursos para la gente en esta pandemia como se ha hecho en diversas partes el mundo".

A horas del cierre del año legislativo en la Cámara, los diputados Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda (FRVS) ingresan proyecto para un tercer retiro del 10% de las AFP y para rentas vitalicias. Recién podría comenzar a tramitarse en marzo.@24HorasTVN pic.twitter.com/Q7EBp26ZL7 — Poirot Escovedo (@poirotes) January 29, 2021

En contra de la idea

En contra partida, parlamentarios de oposición también declararon estar en contra de la iniciativa, tales como Pablo Letelier, del Partido Socialista, y Ximena Rincón, de la Democracia Cristiana.

En concreto, Letelier -presidente además de la Comisión de Trabajo- rechazó la idea, y señaló que "no es la solución" en tiempos de crisis esconómica a causa del COVID-19.

Además, agregó que "plantear un tercer retiro no creo que tenga viabilidad política, pero por otro lado, digamos las cosas como son, ya el Tribunal Constitucional ya dictó una posición en esta materia".

Cabe señalar que el congresista ya había dicho que era necesario un debate en torno al tema , más que una ley rápida.

Rincón, por su parte, argumentó que, considerando que casi 4 millones de chilenos ya no tienen fondos, "es un espejismo y una irrealidad", y sumó que "la situación es compleja para hombres y mujeres, por lo que instalar un tercer retiro, cuando tenemos personas que no tienen nada en sus cuentas, es vender una ilusión de una situación que no es tal".

En esta misma línea, Juan Antonio Coloma (UDI), planteó que "las personas lo que quieren es mejorar sus cuentas individuales con su trabajo, no que le metan la mano al bolsillo, y ese es un dato que hace rato está arriba de la mesa, y parece que muchos no quieren constatarlo. Esta es la ecuación que se está buscando, tratemos de ayudar, no ponerle pelos a la sopa".

De esta forma, el proyecto será discutido en marzo, a la vuelta del receso legislativo.

Hasta ahora, el documento que pretende ser ley ya cuenta con la firma de Jorge Durán, Alejandra Sepúlveda, Gastón Saavedra (PS), Patricio Rosas (independiente) y de los comunistas Camila Vallejo y Amaro Labra.

Propuesta de "bono de reconocimiento"

El proyecto de ley plantea que en los casos de retiro de dinero se entregue un "bono de reconocimiento", concepto con que se denominará a un título de deuda calculado por el Estado y representativo del monto total de los retiros del afiliado o pensionado.

Dicho dinero sería abonado por el Estado en una modalidad distinta dependiendo de si la persona que retiró dinero es afiliado, pensionado o pensionado en modalidad de renta vitalicia.

Revisa el documento completo a continuación: