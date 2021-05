Domingo 2 de mayo: Revisa las 5 noticias más importantes de 24horas.cl

24Horas.cl Tvn

02.05.2021

A continuación te presentamos la revisión de las cinco noticias más importantes de la jornada: Un resumen informativo con la información más destacada de 24horas.cl.

Coronavirus

Este domingo arribó a Chile un nuevo cargamento con vacunas Sinovac para continuar en la lucha contra el coronavirus a nivel nacional.

En esta jornada se trasladaron 1,5 millones de dosis a territorio nacional desde Beijing, las que serán fundamentales en el objetivo de acelerar la campaña de inoculaciones masivas contra el coronavirus.

De esta manera, ya son 17.719.476 las dosis que han llegado a Chile desde el inicio de la campaña de vacunación, de las cuales casi 15 millones son de la farmacéutica china.

24 Data

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó este sábado un nuevo balance sobre la situación del coronavirus en nuestro país informando 6.122 nuevos contagios y 104 fallecidos por la enfermedad en la última jornada.

Hasta el 1 de mayo, el total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza los 1.210.920, de estos 40.142 están activos, es decir, puedes contagiar a otros.

Respecto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 104 decesos, por lo que el número total de fallecidos asciende a 26.561 en el país.

Política

Finalmente, Evelyn Matthei decidió decir presente en la primarias presidenciales de Chile Vamos al informar a la plana mayor y dirigentes de la UDI su intención de competir en la papeleta interna del conglomerado junto a Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (Independiente).

"No puedo negar que he conversado con mucha gente y que les he transmitido que tengo las fuerzas y las ganas de ir a la primaria de Chile Vamos", confirmó Matthei a La Tercera.

"Con mucho convencimiento también estoy segura que puedo representar a una derecha moderan, sin complejos valóricos, preocupada del crecimiento del país con equidad, con el respeto que se debe tener hoy por las personas y su entorno", agregó.

Regiones

Con diversas muestras de cariño fue recibido el cuerpo de Emilio Jara, el niño de 12 años, que fue asesinado en la zona de Longaví, región del Maule.

Una caravana de vehículos acompañó el cuerpo desde el Servicio Médico Legal de Linares hasta su hogar, donde lo esperaban sus vecinos del barrio, que junto con globos azules y celestes, habían carteles exigiendo justicia por este crimen.

"Estamos apoyando a la familia, presentamos nuestros respetos y que se haga justicia" señaló uno de los vecinos de la víctima. Otro residente del sector señaló que "la gente en este país está muy mala y no se sabe qué piensan para hacer esa maldad tan grande".

Deportes

Universidad Católica sigue sin levantar cabeza en la temporada 2021, luego que este domingo perdiera por 2-0 ante Deportes Melipilla por la fecha 6 del Campeonato Nacional.

Los cruzados, tal como ha sido la tónica con Gustavo Poyet en el banco, nuevamente tuvieron una jornada para el olvido, creándose pocas ocasiones de gol y a ratos sin mostrar variantes para superar a un equipo que en el papel es muy inferior.

Pese a ello, los melipillanos, que jugaron de local en La Calera, supieron sacar ventaja, golpear en el momento justo para llevarse una de las victorias más destacadas para el club en los últimos años.