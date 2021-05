Jueves 20 de mayo: Revisa las 5 noticias más importantes en 24horas.cl

24Horas.cl Tvn

20.05.2021

Buenas tardes, bienvenido(a) a la revisión de las cinco noticias más importantes de la jornada hasta el momento. Un resumen informativo con lo más destacado de 24horas.cl.

Internacional

Israel y Hamás cesarán el fuego a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza a partir de las 2 de la madrugada del viernes, informaron un funcionario de Hamás y medios de comunicación israelíes, lo que supondría un posible alto en los combates más intensos de las últimas décadas.

Las noticias de la tregua llegan un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a buscar una desescalada, y tras la mediación de Egipto, Qatar y Naciones Unidas.

Un funcionario de Hamás dijo a Reuters que el alto el fuego sería "mutuo y simultáneo".

Medios de comunicación israelíes informaron de que el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó la tregua sobre la base de lo que un funcionario denominó "tranquilidad a cambio de tranquilidad". Los portavoces del gabinete israelí no hicieron comentarios inmediatamente.

Nacional

El Ministerio de Salud anunció que está preparando para dar a conocer eventuales mayores libertades que tendrán las personas que ya están vacunadas en las comunas en cuarentena (fase 1) y transición (fase 2), confirmando que se habilitará un certificado para demostrar que se ha completado el proceso de vacunación.

La encargada de responder fue la subsecretaria Paula Daza, quien indicó que“hace unos días atrás compartimos una propuesta con el Consejo Asesor y la Mesa Social de cuáles serían aquellas libertades que pueden tener las personas vacunadas con dos dosis y que hayan pasado 14 días,

Luego explicó que: “en los próximos días sí vamos a dar a conocer cuáles son aquellas libertades individuales que tendrían estas personas, particularmente las que se encuentran en comunas en Cuarentena y en Transición”,

Nacional

La mañana de este jueves se realizó el funeral de Catalina (14) y Rubén (18), hermanos asesinados el martes pasados, en su vivienda en la comuna de El Bosque.

Familiares, vecinos y amigos de las víctimas piden justicia y que se logre dar con el presunto autor del crimen, un guardia de seguridad de 29 años, quien había sido recibido en la casa por la madre de las víctimas.

“Yo exijo justicia, esto no se puede quedar así. He llamado a manifestarnos con globos, con pancartas, con batucadas, para que el Presidente Piñera sepa que no pueden haber más niños muertos. Aquí no hay ninguna autoridad, estamos solos”, expresó Alex Madrid, tío de los hermanos fallecidos.

Respecto de la investigación, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, manifestó que "es un caso que nos ha conmovido a todos, es la peor muestra de la sociedad. Aquí hay un compromiso total en cuanto a la ayuda psicológica y jurídica para la familia".

Deportes

De acuerdo a medios internacionales, la Conmebol haría oficial durante esta jornada que la Copa América no se realizará en Colombia y que Argentina asumiría la totalidad de la competencia.

Previo a esta eventual decisión, los presidentes de las federaciones recibieron un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, advirtiendo que, ante la actual situación de coronavirus en el país cafetalero, no se podría garantizar la seguridad sanitaria de los equipos, según detalla Marca Colombia.

En ese contexto, es que Colombia se restaría del torneo y Argentina asumiría la organización de todo el certamen y la distribución de sedes.

Si bien todavía no es una decisión oficial, es una situación que se ha mantenido en suspenso de parte de la Conmebol, no solo por la situación del covid en Colombia y Argentina, sino también por las violentas protestas en el país caribeño.

Elecciones

Haz clic en el título.

No olvides suscribirte a nuestro newsletter acá: