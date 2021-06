Martes 22 de junio: Revisa las 5 noticias más importantes en 24horas.cl

24Horas.cl Tvn

22.06.2021

Nacional

Una joven de 26 años de la región de Coquimbo denuncia que, tras poner término a una relación sentimental en el año 2019, ha sido constante víctima de amenazas y violencia.

Alejandra acusa que después de terminar con su conviviente de hace cuatro años, con quien además tiene una hija de cuatro, el sujeto, identificado como Yohan Mendoza, comenzó a tener actitudes violentas hacia su expareja.

Asegura que ha sido víctima de violencia física al acercarse a su casa para realizar gritos, ha apedreado su hogar y, además, se ha creado perfiles falsos en redes sociales para amedrentar y amenazar a Alejandra.

"No quiero seguir con miedo toda mi vida, por proteger a mi hija, porque no sé lo que pueda llegar a hacer (...) no quiero ser una de las mujeres que al otro día aparezca en el diario diciendo que fue asesinada por su ex pareja", dice la mujer.

Alejandra interpuso las denuncias correspondientes y hay medidas cautelares vigentes, sin embargo, el sujeto sigue cerca de ella.

Desde la seremi de la Mujer, Ivón Guerra, recalcó que "las mujeres no somos propiedad de nadie, a la víctima la vamos a apoyar, ya tomé contacto con ella, no la vamos a dejar sola. Espero que la justicia actúe contra el agresor. como ministerio de la Mujer esperamos que el proyecto de ley de violencia integral, que aún está en el Congreso, pueda despacharse lo más rápido posible".

Nacional

Un sismo de mediana intensidad se registró esta tarde en la zona central del país, preliminarmente afectando a las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins.

Según la información final entregada por el Centro Sismológico Nacional, se trataría de un sismo 5.3 en la escala richter, con epicentro a 23 kilómetros al noroeste de Petorca.

Hora Local: 2021/06/22 15:16:26 Mag: 5.3, Lat: -32.079, Lon: -71.072, Prof: 70.8, Loc: 23 km al NO de Petorca — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) June 22, 2021

Hora Local 15:16:25 22/06/2021 Hora UTC 19:16:25 22/06/2021 Latitud -32.079 Longitud -71.072 Profundidad 70.8 Km Magnitud 5.3 Ml GUC Referencia 23 km al NO de Petorca

De acuerdo a información publicada por la Onemi, se trataría de un sismo de menor intensidad.

Por su parte, el SHOA ya informó que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Política

Durante la mañana de este martes, la Comisión de Hacienda y Trabajo del Senado rechazó la idea de legislar el proyecto sobre salario mínimo presentado por el Gobierno que se discute en el Congreso.

La iniciativa fue rechazada en las comisiones que se encuentran unidas por seis votos en contra y solo tres a favor, desde las cuales recomendaron a la Sala rechazar el proyecto con el fin de convocar una instancia mixta.

A raíz de este rechazo, la senadora Ximena Rincón (DC), presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, sostuvo que "votamos contra el reajuste del salario mínimo propuesto por el Gobierno, que no entrega información ni datos que nos dejen tranquilos".

Recordar que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general en mayo el proyecto de reajuste al salario mínimo, aunque rechazó el monto propuesto por el Gobierno, dejándolo sin el guarismo que apuntaba al amento de un 3,2%, es decir, de $10.500.

Regiones

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por viento de intensidad moderada a fuerte en la zona cordillerana y precordillerana de la región de Antofagasta.

De acuerdo al aviso, el fenómeno se presentaría desde el día miércoles y podría propiciar el levantamiento de polvo y/o arena en sectores precordilleranos, además de favorecer el desarrollo de ventiscas en cordillera de la región de Antofagasta.

Efectivamente, para este miércoles se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la precordillera y de hasta 100 kilómetros por hora en la cordillera.

Aparte de eso, también hay un aviso por viento de intensidad normal a moderada en la zona norte que comenzará a afectar la zona desde este martes.

Deportes

A la Roja aún le resta un partido para finalizar su participación en la fase grupal de la Copa América. Pese a ello, el 'Equipo de Todos' ya se aseguró un cupo en la próxima ronda.

Y aunque ya está instalada en cuartos de final, la Selección Chilena irá con todo en busca de un buen resultado frente a Paraguay el próximo jueves, ya que dependiendo de este resultado puede asegurar evitar a Brasil al menos hasta la final del torneo.

La fórmula para que la Roja no juegue ni en cuartos ni semifinales con el máximo favorito indiscutido a ganar el torneo es simple, ya que basta con derrotar a Paraguay para así asegurar al menos el segundo lugar del Grupo A.

Con esto, Chile evita sí o sí quedar emparejado con Brasil en la ronda de ocho y cuatro mejores del certamen, ya que quedaría en la vereda contraria de la 'canarinha' en el cuadro.

Para revisar los otros escenarios para Chile HAZ CLIC ACÁ.

Programación:

Chile vs. Paraguay

Jueves 24 de junio

20 horas

Transmite C13, DirecTV y TNT Sports

