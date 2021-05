Viernes 21 de mayo: Revisa las 5 noticias más importantes en 24horas.cl

24Horas.cl Tvn

22.05.2021

Nacional

Durante la tarde de este viernes, personal de Carabineros detuvo al sospechoso de asesinar a dos hermanos de 14 y 18 años en la comuna de El Bosque.

Preliminarmente, se informó que el sujeto se habría encontrado en una cueva al interior de un cerro.

Tras ser hallado por funcionarios policiales, fue trasladado a la 54° Comisaría de Huechuraba.

24 Data

El Ministerio de Salud realizó este viernes un nuevo balance de la situación del coronavirus en nuestro país, informando 7.614 y 121 fallecidos por la enfermedad en la última jornada.

De los nuevos casos, 5.145 se mostraron sintomáticos, mientras que 1.943 fueron asintomáticos y 526 sin notificar.

De esta manera, las cifras totales de contagio alcanzaron los 1.315.913, mientras que los decesos a causa de la enfermedad pandémica llegan a los 28.290.

Además, se comunicó que la cifra de casos activos llegó hasta los 40.849. De ellos, 2.991 se encuentran hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos, estando 2.457 con ayuda de ventilación mecánica.

Por otra parte, se informó que son 291 las camas críticas disponibles a nivel nacional así como 2.667 las que están desocupadas en las 211 residencias sanitarias en todo el país.

Finalmente, se informaron 68.158 exámenes PCR en las últimas 24 horas, haciendo una positividad del 10,06% a nivel nacional y de un 11% en la región Metropolitana.

Nacional

Con una escueta ceremonia marcada por su presencia telemática por la pandemia, el comandante en jefe de la Armada, Juan Leiva, entregó un mensaje al país para recordar a los caídos en el Combate Naval de Iquique, sucedido el 21 de mayo de 1879, valorando la figura de Arturo Prat y afirmando que "no podemos caer en la ingratitud de olvidar a los héroes".

Tras ser acompañado en el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, para entregar ofrendas florales en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, Leiva destacó que "la efeméride de hoy no es ajena al presente. Todo los combatientes nos pertenecen, debemos honrarlos y cuidar su descanso eterno".

⚓Transmisión Día de las Glorias Navales⚓



Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Julio Leiva: “Prat es sinónimo de unidad entre los chilenos. Y esa adhesión no es producto sólo de la gratitud o del reconocimiento de su heroísmo”.https://t.co/DhzRDLf6st 👈#21DeMayo pic.twitter.com/B7uCPmCc8x — Armada de Chile (@Armada_Chile) May 21, 2021

Señalar que la ceremonia contó con la participación telemática, desde La Moneda, del Presidente Piñera junto al ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Coronarivus

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dio este viernes mayores detalles sobre cómo será el "Carnet Verde" que analiza implementar el Ministerio de Salud para las personas que ya están vacunadas contra el coronavirus.

Según relató en Radio Cooperativa, aseveró que lo que se planteará es que "aquellas personas que tengan dos dosis y hayan pasado 14 días de la segunda, tengan mayores libertades en comunas en Transición y Cuarentena".

Si bien no entró en detalles específicos, Daza señaló que estas personas podrán realizar "actividades que hoy se pueden hacer con permiso de la Comisaría Virtual", como salir aire libre o caminar, sin tener que solicitar la autorización.

Además, agregó que "se va a contemplar en este permiso el traslado interregional", aunque no dio mayores detalles en este aspecto.

Daza quiso poner énfasis en que lo que se buscará es dar pequeños espacios de libertad en actividades de bajo riesgo, poniendo el ejemplo de que las personas "podrían salir a pasear, pero no podrían hacer una reunión social".

Finalmente, y sin aclarar cuándo el Carnet Verde podría entrar en vigencia, destacó que no esto se buscará "dar las libertades, pero entendiendo que tienen que ser con medidas de autocuidado tremendamente rigurosas".

Internacional

Un sismo de magnitud 7,3 se registró este viernes en China, según reportó el según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo fijó como referencia el sur de la provincia de Qinghai.

Además, se indicó que el epicentro tuvo 10 kilómetros de profundidad.

Según se reportó, el sismo fue "resultado de fallas de deslizamiento con un componente de fallas normales"

Previamente, se había registrado en sur de China otro sismo de magnitud 6,1.

Two large earthquakes have occurred in China today. A M6.1 in south-central China near Dali @ 13:48 UTC & a M7.3 @ 18:04 UTC ~620 miles (1000 km) to the north-northeast in Southern Qinghai. Check https://t.co/zv9FuTbKci for a map of the latest local >M4.5 EQs. More 👇. https://t.co/hS62y4VIct