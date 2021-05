Lunes 10 de mayo: Revisa las 5 noticias más importantes en 24horas.cl

24Horas.cl Tvn

10.05.2021

Política

El Presidente Sebastián Piñera anunció este lunes un permiso especial que deberá ser utilizado por todos los ciudadanos habilitados para votar durante las próximas elecciones municipales, de gobernadores y constituyentes, que se realizarán el 15 y 16 de mayo.

Según informó el jefe de Estado, "para facilitar la participación ciudadana, este sábado y este domingo, todos los ciudadanos podrán trasladarse con su carnet y su pasaporte covid hacia los lugares de votación".

En tanto, "para quienes deban trasladarse desde regiones, estos permisos comenzarán 48 horas antes y hasta 48 horas después".

Por último, enfatizó que no tendrán esta autorización quienes deben permanecer confinados.

En tanto, "los vocales y apoderados de mesa, junto a funcionarios que deban participar en estas elecciones, tendrán un permiso especial".

Política

El Presidente Sebastián Piñera anunció el retraso de cinco horas del toque de queda este fin de semana en Chile por motivo de las elecciones municipales, de gobernadores y constituyentes a realizarse en el territorio nacional.

Según indicó el Mandatario, de forma extraordinaria por los comicios, "el día domingo se retrasará el toque de queda hasta las 02:00 horas" para facilitar los traslados por motivo de la jornada electoral.

Esto quiere decir que el toque de queda regirá desde las 02:00 horas del lunes 17 de mayo, hasta las 05:00 horas del mismo día.

Piñera explicó que el cambio de cinco horas en la medida de restricción permitirá que "todas las personas puedan participar y volver a sus hogares tanto el día sábado como el domingo".

Nacional

El Sistema de Alerta Temprana de Drogas detectó dos nuevas sustancias que ingresaron a Chile por pasos no habilitados.

Se trata de la denominada “Molécula de Dios” y fentalino, este último siendo un medicamento que es administrado a pacientes para poder sedarlos.

El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, indicó que “las drogas sintéticas son una ruleta rusa, porque las personas que consumen no saben qué están ingiriendo y, por lo tanto, no saben los graves efectos que pueden tener. No sólo puede contener la droga misma, sino que también están mezclados con elementos que pueden llegar a causar la muerte”.

La "molécula de Dios", en detalle, es un polvo blanco alucinógeno que puede provocar cambios, auditivos, psicosis esquizofrénica, entre otros. Además, se precisó que su ingreso se produjo por el Aeropuerto Internacional.

En tanto, el fentanilo es una sustancia utilizada para sedar a los pacientes que poseen COVID-19, siendo utilizado como una droga alucinógena. Asimismo, es 50 a 100 veces más potente que la heroína o morfina, por lo que si es mal aplicado puede causar inclusive la muerte.

Tecnología

WhatsApp fijó para este viernes el límite de tiempo que le da a sus millones de usuarios para que acepten los nuevos términos y condiciones de uso que causaron una oleada de críticas a la plataforma a comienzos de este año.

Con sus nuevos términos, la plataforma está pidiendo a sus usuarios (excepto a los que residen en la región europea) que acepten compartir datos con Facebook, la firma matriz del servicio de mensajería.

A partir de este viernes, quienes no acepten la nueva actualización comenzarán a tener un servicio limitado.

"No se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización", dice la plataforma en su web.

A partir del 15 de mayo, quienes no acepten los nuevos términos y condiciones no podrán acceder a su lista de chats al abrir el servicio.

"Pero podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas", señala la empresa.

Esos usuarios podrán interactuar con sus contactos a través de las notificaciones en pantalla.

Si después de "unas pocas semanas" el usuario aún no acepta la actualización, ya no recibirá llamadas ni notificaciones y "WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono".

Las limitaciones no les ocurrirán a todos los usuarios al mismo tiempo, según la compañía.

Deportes

Cristian Garin (22° de la ATP) logró un revitalizador triunfo en su debut en el Masters 1000 de Roma al vencer al sudafricano Lloyd Harris (51°) en sets corridos (7-5 y 6-2) y en poco más de 1 hora y media de juego.

'Gago' se recupera así de la dura eliminación en cuartos de final del Masters en Madrid, donde perdió con el italiano Matteo Berrettini en un partido que parecía encaminado hacia una victoria del chileno.

En la próxima ronda el ariqueño se medirá con el ganador de la llave entre el español Roberto Bautista Agut (11°) y el estadounidense Tommy Paul (55°).

